«Держись!» Янник Синнер обратился к Александру Звереву после финала «Мастерса» в Мадриде
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Мадриде, Испания, обратился к третьей ракетке мира немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянца.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Александр Зверев
«Во-первых, Саша, отличная неделя у тебя и твоей команды. Знаю, что сегодня был не твой лучший день. Но желаю тебе всего наилучшего до конца сезона. Конечно, впереди Рим и Париж. Желаю тебе только успехов. Держись!» — сказал Синнер на церемонии награждения.
Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника. Он победил немца в последних девяти поединках.
