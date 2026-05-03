Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы творим что-то невероятное». Синнер — команде после победы на пятом «Мастерсе» подряд

«Мы творим что-то невероятное». Синнер — команде после победы на пятом «Мастерсе» подряд
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Мадриде, Испания, поблагодарил команду, семью и болельщиков за поддержку.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Моя команда, спасибо, что подталкиваете меня. За то, что верите в меня. Знаю, мы творим что-то невероятное. Огромное спасибо, что стоите рядом со мной. Знаю, наверное, много итальянцев смотрят. Спасибо также за поддержку дома. Я действительно чувствую её каждый день, на каждой тренировке… Приехать сюда — это потрясающее ощущение. Конечно, спасибо за поддержку. Спасибо, что пришли. Это значит для меня весь мир. Спасибо», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Материалы по теме
Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android