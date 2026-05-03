«Мы творим что-то невероятное». Синнер — команде после победы на пятом «Мастерсе» подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Мадриде, Испания, поблагодарил команду, семью и болельщиков за поддержку.

«Моя команда, спасибо, что подталкиваете меня. За то, что верите в меня. Знаю, мы творим что-то невероятное. Огромное спасибо, что стоите рядом со мной. Знаю, наверное, много итальянцев смотрят. Спасибо также за поддержку дома. Я действительно чувствую её каждый день, на каждой тренировке… Приехать сюда — это потрясающее ощущение. Конечно, спасибо за поддержку. Спасибо, что пришли. Это значит для меня весь мир. Спасибо», — сказал Синнер на церемонии награждения.