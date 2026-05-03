Синнер выиграл 28-й матч подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания, обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2. Эта победа стала для Янника 28-й подряд на турнирах серии «Мастерс».

Рекорд по количеству победных матчей подряд на «Мастерсах» принадлежит сербу Новаку Джоковичу — 31 матч. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер с 29 победами подряд.

Победа на турнире в Мадриде стала для Синнера четвёртой в сезоне. Он уже побеждал в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Итальянец также в девятый раз в карьере и пятый раз подряд выиграл турнир серии «Мастерс».