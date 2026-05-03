«Играю не ради этих рекордов». Янник Синнер — о пяти титулах на «Мастерсах» подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой рекорд по количеству выигранных «Мастерсов» подряд.

Синнер стал чемпионом соревнований в Мадриде. Для него это пятый титул подряд на турнирах этой категории. Он побил рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, у которых была серия из четырёх выигранных «Мастерсов».

«Это очень много значит. В то же время, как всегда говорил, не могу сравнивать себя с Рафой, Роджером [Федерером], Новаком. То, что они сделали, — это невероятно. Играю не ради этих рекордов, или вообще не ради рекордов. Играю за себя, за свою команду, потому что они знают, что стоит за этим. А ещё за свою семью, знаете, потому что моя семья, несмотря на мои успехи, никогда не меняла своего отношения ко мне. Они простые родители, и я чувствую себя в полной безопасности рядом с ними.

Дома мы никогда не говорим о теннисе, понимаете, так что у нас прекрасные отношения. Это действительно просто я и родители. Да, конечно, это много значит, отличные результаты. Но за этим стоит много дисциплины, много жертв. Есть также ежедневные ритуалы, которые соблюдаю. Кроме того, я первый, кто должен быть готов к пробуждению утром. Мне нравится сам процесс. Нравится создавать для себя наилучшие условия, чтобы быть лучшей версией себя. Не играю ради других рекордов. Как я уже сказал, то, что делали другие игроки в прошлом, то, что Новак делает до сих пор, — это что-то невероятное. Не могу сравнивать себя с ними», — сказал Синнер на пресс-конференции.