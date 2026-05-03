Синнер высказался о теннисистах, которые могут конкурировать с ним и Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о спортсменах, которые на крупных турнирах могли бы составить конкуренцию ему и испанцу Карлосу Алькарасу.

— Видите ли вы кого-нибудь в мире, кроме Карлоса, кто мог бы составить вам конкуренцию на крупных турнирах в ближайшие несколько лет?

— Да, как я всегда говорил, в любой ситуации всё может быстро измениться. Вокруг много отличных игроков, знаете, есть игроки, которые пытаются обыграть вас каждый день. В большинстве случаев давление на моей стороне. С этим тоже нужно справляться. Новак обыграл меня в Австралии, показав великолепный теннис, невероятный теннис.

Не могу предсказать будущее. Не знаю, что произойдёт. Не знаю, как я физически или морально подготовлюсь к самым большим турнирам. Не знаю, стараюсь подготовиться как можно лучше. В то же время трудно сказать наверняка. У меня бывают и плохие дни. Просто пытаюсь как-то найти решения, — сказал Синнер на пресс-конференции.