Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев: между Синнером и всеми остальными есть большой разрыв

Александр Зверев: между Синнером и всеми остальными есть большой разрыв
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос об уровне теннисистов после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде от первого номера рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Всё довольно просто. Считаю, что между Синнером и всеми остальными есть большой разрыв. И, по‑моему, есть заметный разрыв между Алькарасом, мной, возможно, Новаком и всеми остальными. Думаю, сейчас есть два таких разрыва. Сложно утверждать, что между Синнером и остальными нет никакого разрыва, если он не проигрывал ни одного матча на «Мастерсах»… с Шанхая. Он не проигрывал уже почти девять месяцев. По‑моему, нужно признать, что между ним и всеми остальными действительно есть пропасть», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android