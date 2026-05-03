Александр Зверев: между Синнером и всеми остальными есть большой разрыв
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос об уровне теннисистов после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде от первого номера рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
Александр Зверев
«Всё довольно просто. Считаю, что между Синнером и всеми остальными есть большой разрыв. И, по‑моему, есть заметный разрыв между Алькарасом, мной, возможно, Новаком и всеми остальными. Думаю, сейчас есть два таких разрыва. Сложно утверждать, что между Синнером и остальными нет никакого разрыва, если он не проигрывал ни одного матча на «Мастерсах»… с Шанхая. Он не проигрывал уже почти девять месяцев. По‑моему, нужно признать, что между ним и всеми остальными действительно есть пропасть», — сказал Зверев на пресс-конференции.
