Янник Синнер: каждый сложный. Нет ни одного лёгкого

Янник Синнер: каждый сложный. Нет ни одного лёгкого
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о самых трудных матчах из тех, которые он провёл на пяти «Мастерсах», которые выиграл подряд.

«Говоря о сложных матчах… каждый сложный. Нет ни одного лёгкого. К тому же сегодня, если я немного потерял концентрацию, сделал обратный брейк во втором сете, всё началось сначала.

Так что сложно сказать наверняка, ведь условия постоянно разные. Например, в Париже корт закрытого типа. Потом в Индиан-Уэллсе — очень упругий корт. В Майами — ровная поверхность. Потом смена покрытия, например, Монако — корт немного медленнее. А здесь — большая высота, если хорошо подаёшь, многое зависит от тебя. Но сложно сказать наверняка, не хочу выделять пару матчей», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
