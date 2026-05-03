«Не люблю отвечать на подобные вопросы». Синнер — на вопрос о доминировании в ATP-туре

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, надоедает ли ему когда-нибудь доминировать в туре.

— Вам когда-нибудь надоедает доминировать и быть на голову выше всех остальных, когда некоторые игроки не справляются с задачей? Кто из перспективных игроков, по вашему мнению, может стать серьезным соперником?

— Сложно сказать, потому что, знаете, я тоже не люблю отвечать на подобные вопросы. Нужно быть осторожным. Есть отличные игроки, игроки, которых мы знаем, которые, кажется, вот-вот придут, а на самом деле они уже там.

Но в то же время, никогда не знаешь наверняка. Например, Ходар полгода назад был никому не известен, а теперь он в центре внимания. Возможно, через пару месяцев появится новый игрок. Блокс дошёл до полуфинала, а до этого он был немного в тени. Очень сложно сказать наверняка. Думаю, что у каждого из них огромный потенциал. Нужно быть готовым. Нужно быть в курсе событий. Определиться с тем, кто появится в будущем, и быть очень хорошо информированным.

Конечно, моя задача всегда состоит в том, чтобы совершенствоваться как игрок, потому что в конечном итоге результат — это лишь следствие того, сколько труда ты вкладываешь. Мы, безусловно, работаем очень хорошо, но нам нужно продолжать в том же духе, понимаете, потому что если немного сбавить обороты, соперники очень быстро это заметят. Поэтому я очень рад продолжать работать, — сказал Синнер на пресс-конференции.