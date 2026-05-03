«Физически я в порядке». Янник Синнер заявил, что планирует сыграть на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Риме, Италия.

— Можете ли вы подтвердить, что будете в Риме? Или вы ещё не уверены на 100%?

— Нет, я думаю, что играть дома всегда очень особенное чувство. В то же время, сейчас просто хочу насладиться этим. Не хочу думать о планах на будущее.

Физически я в порядке. Конечно, нет причин не играть в Риме. Но в то же время хочу получить от этого удовольствие. Это была очень долгая череда турниров, начавшаяся в Индиан-Уэллсе. Конечно, очень рад, но сейчас также хорошо восстановиться. Особенно много мы сделали и в психологическом плане. Давление всегда велико, так что, да, посмотрим.

— Рафаэль Надаль однажды сказал, что в теннисе не существует слова «если». Глядя на вашу игру, я всё же не могу не спросить: а что, если вы не проиграете ни одного матча до конца сезона? Думаете, это возможно?

— Нет, это невозможно, нет (смеётся). Нет, об этом говорить излишне, — сказал Синнер на пресс-конференции.