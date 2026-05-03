«Не сравниваю себя с другими». Синнер — о словах Зверева о нём после финала в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на заявление немца Александра Зверева о том, что между ним и остальными теннисистами есть большой разрыв.

— Несколько минут назад Зверев сказал, что между вами и остальными теннисистами существует большой разрыв. Вы согласны с этим утверждением?

— О, сложно сказать. Знаете, бывают хорошие дни, бывают плохие. Это также зависит от того, против кого я играю. Всегда стараюсь на каждом турнире. Один день может всё изменить. Если посмотреть на первый день, опять же, матчи первого раунда, очень сложные. После этого ты стараешься повысить свой уровень.

Сегодня показал действительно очень хорошую игру, очень уверенно, хорошо подавал. Но я не сравниваю себя с другими игроками. Стараюсь быть лучшей версией себя — и всё. В то же время всё зависит от обстоятельств, — сказал Синнер на пресс-конференции.