Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл восемь турниров серии «Мастерс» из девяти. Он повторил достижение швейцарца Роджера Федерера на соревнованиях этой категории. Трофеи всех турниров ATP-1000 удалось завоевать только сербу Новаку Джоковичу, причём дважды.

Синнер становился чемпионом в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Торонто, Цинциннати, Шанхае, Париже и дважды в Майами. Сегодня, 3 мая, он впервые выиграл турнир в Мадриде. Ещё один турнир ATP-1000, по итогам которого Янник Синнер пока не завоевал трофей, проходит в Риме (Италия).