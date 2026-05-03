Александр Зверев: турниры, которые длятся две недели, — непростое испытание

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о физическом состоянии после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде от первого номера рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 2:6.
«Если честно, сейчас я вымотан. Думаю, турниры, которые длятся две недели, — непростое испытание. Морально нужно дольше сохранять концентрацию. Ещё мне, кстати, нравится играть вечерние матчи… Но сейчас я немного страдаю от смены часовых поясов — на прошлой неделе, кажется, ни разу не ложился спать раньше четырёх утра. Это непросто.
Ещё думаю вот о чём: если так получается… И я понимаю, что вечерние матчи популярнее у публики и всё в таком духе… По‑моему, финал тоже должен проходить вечером. Потому что тогда, как мне кажется, это будет более справедливо по отношению к обоим игрокам. Ведь когда финал — дневной матч, а всю неделю ты играл по вечерам, это очень сложно. Конечно, с Янником всегда непросто играть… Где бы это ни было, как бы ты ни был готов… Но с учётом всей предыстории сегодня было просто невозможно», — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 3 мая 2026
