Синнер — о своём детстве: в 13 лет принял решение уйти из дома

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём тяжелом детстве вдали от родителей.

«Считаю себя очень удачливым, потому что в 13 лет принял решение уйти из дома и поехать тренироваться в спортивный центр. Думаю, родителям очень непросто с этим смириться — особенно матери, когда ты просто берёшь и уезжаешь из дома.

Мне было тяжело, но, безусловно, моим родителям было ещё тяжелее — они ведь тоже хотели видеть, как растёт их сын. А это, конечно, немного… Я скучал по тому, что не мог проводить больше времени с родителями, хотел бы максимально восполнить потерянное время», — сказал Синнер на пресс-конференции.