Макки: на корте Синнер являет собой иную сущность, какую этот спорт ещё никогда не видел

Известный американский тренер по теннису Рик Макки поделился впечатлениями после победы первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в финале «Мастерса» в Мадриде, Испания. Синнер обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
2 : 0
6 		6
1 		2
         
«Янник Синнер обладает лишь одной чертой, присущей «Большой тройке»: жаждой соперничества — умением наслаждаться битвой и расцветать под давлением. И это всё. На корте он являет собой совершенно иную сущность, какую этот спорт ещё никогда не видел. Теперь его официальное имя — уникальный Синнер», — написал Макки у себя в социальной сети.

Для итальянского теннисиста эта победа стала 23-й подряд.

Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
