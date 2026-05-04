«Моя сообщница на корте и вне его». Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в Мадриде

«Моя сообщница на корте и вне его». Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в Мадриде
Российская теннисистка Диана Шнайдер после поражения в финале турнира WTA-1000 в парном разряде, высказалась об игре с соотечественницей Миррой Андреевой. Россиянки уступили Тэйлор Таунсенд и Катержине Синяковой со счётом 6:7 (2:7), 2:6.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

«Спасибо всем, кто пришёл и поддержал нас. Во-первых, хочу поздравить Тэйлор и Катержину с отличной неделей, очень крепкая команда, так что поздравляю вас и вашу команду.

Моя партнёрша, моя сообщница на корте и вне его, всегда весело играть с тобой. Хорошая неделя. Первая неделя в этом сезоне, когда играем вместе. Финал «Мастерса». Неплохо. Так что да, спасибо тебе, Мирра. Спасибо всем спонсорам, судьям, болбоям, всем людям, которые помогают проводить этот турнир. Большое спасибо за такой тёплый приём. Мой тренер, наша команда, спасибо за поддержку, за то время, за негативную и позитивную обратную связь. Это была отличная неделя», — сказала Шнайдер на церемонии награждения.

