«Просто скопирую из вчерашней речи». Андреева — о поражении на турнире в Мадриде в паре

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в финале турнира WTA-1000 в парном разряде. В дуэте с Дианой Шнайдер они уступили Тэйлор Таунсенд и Катержине Синяковой со счётом 6:7 (2:7), 2:6.

«Во-первых, конечно, поздравляю девушек. Вы отлично играли всю эту неделю, вы очень крепкая команда. С вами всегда очень тяжело играть. Так что поздравляю с ещё одним титулом и вашу команду тоже. Спасибо всем спонсорам, которые сделали этот турнир возможным. Ещё раз спасибо за то, что сделали этот турнир уютным для игроков. Просто скопирую из своей вчерашней речи.

Спасибо людям, которые пришли сегодня и поддержали нас. Очень приятно видеть, как люди смотрят парные матчи, особенно в финале, так что огромное спасибо, что заполнили стадион сегодня. И… не знаю, стоит ли мне действительно благодарить свою команду за помощь в проигрыше ещё одного финала. Но, в общем, два финала — хороший старт на грунте пока.

Ладно, ребята, поговорим позже, конечно, спасибо моей партнёрше за то, что играла со мной. У нас был отличный сезон в прошлом году, как ты сказала, первый турнир вместе после перерыва — и сразу финал. Так что огромное спасибо, что играешь со мной. С тобой всегда очень весело», — сказала Андреева на церемонии награждения.