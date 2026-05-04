Мирра Андреева опубликовала пост по итогам выступления на турнире в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост по итогам выступления на турнире в Мадриде. Напомним, в одиночном разряде Андреева дошла до финала, где проиграла украинке Марте Костюк. Также Андреева в паре с Дианой Шнайдер дошла до финала турнира в парном разряде, где они уступили Тэйлор Таунсенд и Катержине Синяковой.

«Спасибо, Мадрид, всегда такое особенное место для меня. Увидимся в следующем году», — написала Андреева на личной странице в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере в одиночном разряде. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо-2024.

