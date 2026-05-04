Мирра Андреева поднялась на седьмое место рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на седьмое место в обновлённом рейтинге WTA, улучшив свою позицию на одну строчку.

18-летняя россиянка на прошлой неделе дошла до финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде, где уступила украинской спортсменке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7. Помимо этого, польская теннисистка Ига Швёнтек поднялась на третью строчку. Канадская спортсменка Виктория Мбоко поднялась на девятое место, а украинка Элина Свитолина потеряла три строчки и занимает теперь 10-е место в рейтинге.

Обновлённый рейтинг WTA на 4 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 110.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8555.
3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6948.
4 (3). Кори Гауфф (США) — 6749.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.
7 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4181.
8 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3722.
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.
10 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3530.
14. Екатерина Александрова (Россия) — 2669…
20 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1946.
21 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1895…
24 (22). Анна Калинская (Россия) — 1758…
70 (64). Вероника Кудерметова (Россия) — 933…
81 (79). Анастасия Захарова (Россия) — 888…
84 (77). Оксана Селехметьева (Россия) — 871…
97 (89). Анна Блинкова (Россия) — 823.

