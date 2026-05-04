Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновлённом рейтинге WTA, улучшив свою позицию на одну строчку.

30-летний спортсмен вылетел в четвёртом круге турнира в Мадриде, проиграв 13-й ракетке мира итальянскому теннисисту со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Лоренцо Музетти сместился на 10-ю строчку рейтинге, в остальном изменений в топ-10 нет.

Рейтинг ATP от 4 мая

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14 350.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 12 960.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5805.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4700.
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050.
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4030.
7 (7). Тейлор Фриц (США) — 3770.
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3755.
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3460.
10 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3415.
11. Александр Бублик (Казахстан) — 3355.
14 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 2590.
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2220.

