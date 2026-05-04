«Возможно, но трудно сказать». Синнер — о том, помогает ли ему в теннисе опыт лыжных гонок

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, помогает ли ему опыт в лыжных гонках в теннисе.

— Вы были очень хорошим лыжником в юности. Помогает ли это вам как теннисисту в движении, скольжении или чём-то подобном?
— Нет, думаю, в основном ментально это помогло мне, честно говоря. Лыжи — знаете, если упадёшь, то поранишься. В теннисе немного по-другому, нет причин бояться определённых моментов. В то же время здесь тоже много уважения. Движение, может, скольжение с обеих сторон, возможно, помогает мне, но трудно сказать, — сказал Синнер на пресс-конференции.

