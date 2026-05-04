Зверев — о Синнере: у него нет спадов, нет периодов, когда он сдаёт позиции

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания) оценил прогресс лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Я думаю, знаете, это не сюрприз. Он первая ракетка мира. Дело не в прогрессе, а в его стабильности. У него нет спадов, нет периодов, когда он сдаёт позиции. Я думаю, именно поэтому он первая ракетка мира. Для меня это ещё более впечатляюще – постоянно поддерживать высокий уровень», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В финале соревнований в Мадриде Синнер в девятый раз подряд обыграл Зверева. Итальянец победил со счётом 6:1, 6:2.

