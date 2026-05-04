«Я не единственный, кто ему проигрывает». Зверев — после финала с Синнером в Мадриде

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев предположил, почему испытывает трудности в матчах с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. В финале «Мастерса» в Мадриде немец проиграл со счётом 1:6, 2:6.

«Честно говоря, я думаю, что все испытывают трудности в игре против него. Он выиграл последние пять турниров серии «Мастерс», так что я не единственный, кто ему проигрывает. Просто я проигрываю ему чаще, потому что каждый раз, когда я добираюсь до него, я проигрываю. Вот так вот.

Да, я имею в виду, сегодня нет смысла много говорить о стратегии, это был ужасный матч с моей стороны», — сказал Зверев на пресс-конференции.