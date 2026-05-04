«Возвращение даётся нелегко». Касаткина — о победе на турнире WTA-125 в Испании

75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу на турнире категории WTA-125 в Ла-Бисбаль-даль-Ампурдан (Испания). В финальной встрече она обыграла соперницу из Германии Тамару Корпач со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

«Последние несколько, а если честно, то и многие месяцы были непростыми, начиная с прошлого года, и этот год тоже был сложным.

Как только я обрела уверенность в начале года, получила травму, и мне пришлось сделать перерыв на пару месяцев. Возвращение даётся нелегко, поэтому я очень довольна тем, как мне удалось выступить за это время, и невероятно рада титулу, потому что неделя была непростой», — приводит слова Касаткиной The First Serve.

