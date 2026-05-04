«Отправляюсь в Рим». Касаткина опубликовала пост после победы на турнире WTA-125 в Испании

75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина в социальных сетях опубликовала пост после победы на турнире категории WTA-125 в Ла-Бисбаль-даль-Ампурдан (Испания). В финале она обыграла соперницу из Германии Тамару Корпач со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

«Спасибо за потрясающую неделю и за уайлд-кард. Почувствовала всю любовь и не могу описать, как я счастлива поднять этот трофей после долгой борьбы. Спасибо всем за поддержку. А теперь отправляюсь в Рим», — написала Касаткина в социальных сетях.

Ранее Касаткина представляла Россию, но в марте 2025 года объявила о смене гражданства на австралийское. Для Дарьи этот титул стал первым после смены спортивного гражданства.