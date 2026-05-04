Топовые игроки WTA и ATP-тура выразили разочарование призовым фондом «Ролан Гаррос» — 2026

Группа из 20 лучших игроков в мире среди мужчин и женщин, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Арину Соболенко, опубликовала совместное заявление, в котором выразила своё разочарование уровнем призовых денег, предлагаемых на Открытом чемпионате Франции в конце этого месяца. Об этом сообщает The Guardian. Среди россиян заявление подписали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева.

«Ролан Гаррос» в прошлом месяце объявил об увеличении призовых денег на турнире на 9,5%, до € 61,7 млн, при этом победители у мужчин и женщин получат € 2,8 млн, но игроки остаются недовольными. «Ролан Гаррос» получил € 395 млн дохода в 2025 году, что на 14% больше, чем в годовом исчислении, но призовые деньги выросли всего на 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%.

С предполагаемым доходом более € 400 млн на турнире этого года призовые деньги в процентах от дохода, вероятно, всё ещё будут менее 15%, что намного меньше, чем 22%, которые игроки запросили, чтобы привести турнир «Большого шлема» в соответствии с турами ATP и WTA. Поскольку «Ролан Гаррос» стремится к рекордным доходам, игроки получают всё меньшую долю той ценности, которую они помогают создавать.

Более важно, что это объявление никак не решает структурные проблемы, которые игроки последовательно и разумно поднимали за последний год. Не было никакого обсуждения вопросов благополучия игроков и никакого прогресса в создании формального механизма консультаций с игроками в процессе принятия решений на турнирах Большого шлема».

«Шлемы» по-прежнему сопротивляются переменам. Отсутствие консультаций с игроками и продолжающееся отсутствие инвестиций в благосостояние игроков отражают систему, которая не соответствует интересам тех, кто занимает центральное место в успехе спорта», — говорится в заявлении игроков.

Как сообщает The Guardian, ряд игроков, включая американцев Бена Шелтона и Джессику Пегулу, выразят обеспокоенность по поводу призового фонда на своих предстоящих пресс-конференциях на турнире в Риме.