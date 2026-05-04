«Не тот матч, на который все мы надеялись!» Беккер — о финале «Мастерса» в Мадриде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале «Мастерса» в Мадриде, где лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева, занимающего третью строчку рейтинга ATP.

«Вау… Синнер побеждает Зверева за 57 минут 6:1, 6:2… Это был не тот матч, на который все мы надеялись!» — написал Беккер в социальных сетях.

В финале в Мадриде Янник Синнер в девятый раз подряд обыграл Александра Зверева. По итогам матча итальянец победил со счётом 6:1, 6:2. Счёт личных встреч стал 10-4 в пользу первой ракетки мира.