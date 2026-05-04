Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не тот матч, на который все мы надеялись!» Беккер — о финале «Мастерса» в Мадриде

«Не тот матч, на который все мы надеялись!» Беккер — о финале «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале «Мастерса» в Мадриде, где лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева, занимающего третью строчку рейтинга ATP.

«Вау… Синнер побеждает Зверева за 57 минут 6:1, 6:2… Это был не тот матч, на который все мы надеялись!» — написал Беккер в социальных сетях.

В финале в Мадриде Янник Синнер в девятый раз подряд обыграл Александра Зверева. По итогам матча итальянец победил со счётом 6:1, 6:2. Счёт личных встреч стал 10-4 в пользу первой ракетки мира.

Материалы по теме
«Всё зависит от первого сета!» Беккер — о предстоящем финале Синнера и Зверева в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android