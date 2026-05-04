Известна сетка «Мастерса» в Риме, где выступят Медведев, Рублёв, Хачанов и Джокович

Сегодня, 4 мая, прошла жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В основной сетке соревнований заявлено три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Первый сеяный — итальянец Янник Синнер. На соревнованиях также выступит 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович.

Теннис. «Мастерс» в Риме (Италия). Стартовые матчи (частично)

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Себастьян Офнер (Австрия)/Алекс Михельсен (США).
  • Андрей Рублёв (Россия, 12) — победитель квалификации/Миомир Кецманович (Сербия).
  • Бен Шелтон (США, 5) — победитель квалификации/победитель квалификации.
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Денис Шаповалов (Канада)/Мариано Навоне (Аргентина).
  • Даниил Медведев (Россия, 7) — Стефанос Циципас (Греция)/Томаш Махач (Чехия).
  • Лоренцо Музетти (Италия, 8) — победитель квалификации/Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
  • Карен Хачанов (Россия, 13) — Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Александр Шевченко (Казахстан).
  • Новак Джокович (Сербия, 3) — победитель квалификации/Мартон Фучович (Венгрия).
  • Алекс де Минор (Австралия, 6) — Маттер Арнальди (Италия)/Хауме Мунар (Испания).
  • Александр Бублик (Казахстан, 9) — Дженсон Бруксби (США)/Себастьян Баэс (Аргентина).
  • Александр Зверев (Германия, 2) — Даниэль Альтмайер (Германия)/Чжан Чжичжэнь (Китай).
Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
