Известна сетка «Мастерса» в Риме, где выступят Медведев, Рублёв, Хачанов и Джокович
Сегодня, 4 мая, прошла жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В основной сетке соревнований заявлено три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Первый сеяный — итальянец Янник Синнер. На соревнованиях также выступит 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович.
Теннис. «Мастерс» в Риме (Италия). Стартовые матчи (частично)
- Янник Синнер (Италия, 1) — Себастьян Офнер (Австрия)/Алекс Михельсен (США).
- Андрей Рублёв (Россия, 12) — победитель квалификации/Миомир Кецманович (Сербия).
- Бен Шелтон (США, 5) — победитель квалификации/победитель квалификации.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Денис Шаповалов (Канада)/Мариано Навоне (Аргентина).
- Даниил Медведев (Россия, 7) — Стефанос Циципас (Греция)/Томаш Махач (Чехия).
- Лоренцо Музетти (Италия, 8) — победитель квалификации/Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
- Карен Хачанов (Россия, 13) — Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Александр Шевченко (Казахстан).
- Новак Джокович (Сербия, 3) — победитель квалификации/Мартон Фучович (Венгрия).
- Алекс де Минор (Австралия, 6) — Маттер Арнальди (Италия)/Хауме Мунар (Испания).
- Александр Бублик (Казахстан, 9) — Дженсон Бруксби (США)/Себастьян Баэс (Аргентина).
- Александр Зверев (Германия, 2) — Даниэль Альтмайер (Германия)/Чжан Чжичжэнь (Китай).
