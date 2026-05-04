Прошла жеребьёвка «тысячника» в Риме, где сыграют Мирра Андреева и другие россиянки
Стала известна сетка турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который стартует 5 мая. В основной сетке соревнований заявлено семь россиянок — Анастасия Захарова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Оксана Селехметьева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова.
Теннис. WTA-1000 в Риме (Италия). Стартовые матчи (частично)
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия)/Эльза Жакемо (Франция).
- Анастасия Захарова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
- Анна Калинская (Россия, 22) — Катержина Синякова (Чехия)/Лоис Буассон (Франция).
- Аманда Анисимова (США, 6) — Елена Остапенко (Латвия)/Лукреция Стефанини (Италия).
- Кори Гауфф (США, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан)/Тереза Валентова (Чехия).
- Мирра Андреева (Россия, 8) — Камилла Рахимова (Узбекистан)/Антония Раужич (Хорватия).
- Оксана Селехметьева (Россия) — победитель квалификации.
- Людмила Самсонова (Россия, 20) — Энн Ли (США)/Чжан Шуай (Китай).
- Диана Шнайдер (Россия, 19) — Талия Гибсон (Австралия)/Мартина Тревизан (Италия).
- Ига Швёнтек (Польша, 4) — Дарья Касаткина (Австралия)/Кэти Макнелли (США).
- Екатерина Александрова (Россия, 14) — Лаура Зигемунд (Германия)/Сара Бейлек (Чехия).
- Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Мария Саккари (Греция)/победитель квалификации.
Комментарии