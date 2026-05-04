Андреева и Потапова делят третье место по числу виннерсов на турнире в Мадриде в 2026 году

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала третьей по числу виннерсов на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в 2026 году. Такой же результат показала бывшая россиянка Анастасия Потапова, которая ныне представляет Австрию. У каждой по 125 виннерсов. Об этом сообщает OptaAce.

Лидером по этому показателю является американка Хейли Баптист (163). Второй стала украинская спортсменка Марта Костюк (139), выигравшая «тысячник».

В финале соревнований в Мадриде Марта Костюк обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5. Хейли Баптист и Анастасия Потапова завершили борьбу на турнире в 1/2 финала.