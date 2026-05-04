Видео: Ига Швёнтек и Феликс Оже-Альяссим приняли участие в жеребьёвке турнира в Риме

Сегодня, 4 мая, стали известны сетки турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Риме (Италия). Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» из Польши Ига Швёнтек и пятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим приняли участие в жеребьёвке соревнований, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Оба спортсмена начнут выступление на соревнованиях со второго круга. Ига сыграет с победителем матча Дарья Касаткина — Кэти Макнелли, а соперником Оже-Альяссима станет Денис Шаповалов или Мариано Навоне.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является итальянка Жасмин Паолини, в мужском одиночном — испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.

