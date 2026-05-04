Панатта — о финале Мадрида: думаю, Звереву снятся кошмары, когда он думает о Синнере
Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о финале «Мастерса» в Мадриде (Испания), где итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:2.
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
«Он выиграл свой восьмой турнир серии «Мастерс», не хватает только Рима. Думаю, Звереву снятся кошмары, когда он думает о Синнере, он просто не может выразить свои чувства. Финал в Мадриде длился меньше часа. Когда арендуешь корт, платишь за час, а здесь мы сделали это быстрее.
Этот парень [Синнер] невероятен, у него метафизическая связь со своей ракеткой, потому что она выходит за рамки любых концепций. То, что он демонстрирует, — это нечто внеземное», — приводит слова Панатты OA Sport.it.
