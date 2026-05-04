Руседски порассуждал, кто может помешать Синнеру завоевать титул в Риме

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски рассказал, может ли кто-нибудь из теннисистов помешать четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру помешать завоевать титул «Мастерса» в Риме (Италия).

«Есть один человек, который может вернуться на этой неделе… Новак Джокович. Зверев ближе всех к Синнеру по своим результатам на грунтовых кортах, но в последнее время он был далеко от него. Кто следующий? Мы думали, что Артюр Фис станет одним из следующих игроков в нашей команде, но он наверняка устал после стольких матчей.

Джек Дрейпер — один из тех парней, которые, как мы думали, мог бы получить шанс проявить себя, но он выбыл из строя из-за травмы, а Бен Шелтон — ещё один молодой игрок, которому нужно проявить себя. Кто-то должен ответить на вызов в Риме, когда условия нормализуются. Больше никаких скачков высоты, так что мячом легче управлять. Итак, давайте посмотрим, что произойдёт, но для того, чтобы остановить его, потребуются титанические усилия", — заявил Руседски в последнем выпуске своего подкаста.