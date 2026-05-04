Елена Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя хотела бы пойти больше всего.

— 50 cent или Бейонсе?
— Бейонсе.

— Бейонсе или Coldplay?
— Coldplay.

— Coldplay или Тейлор Свифт?
— Coldplay.

— Coldplay или Билли Айлиш?
— Coldplay.

— Coldplay или Дуа Липа?
— Coldplay.

— Coldplay или Эд Ширан?
— Эд Ширан, — сказала Рыбакина в видео на китайском сервисе микроблогов Weibo.

Елена Рыбакина принимает участие в турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) — победитель квалификации.

