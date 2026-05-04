«Не могла поверить своим глазам». Бартоли — об игре Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли прокомментировала поражение немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6.

«Я сидела у края корта и не могла поверить своим глазам. У меня сложилось впечатление, что Зверев опаздывал почти на всех розыгрышах. В предыдущих матчах он всегда опережал мяч и имел полсекунды, чтобы решить, куда бежать. В воскресенье у него было полсекунды запоздания в подготовке, потому что мяч летел гораздо быстрее. Уровень, которого Синнер достиг на корте, был просто невероятным», — приводит слова Бартоли Tennis Head.