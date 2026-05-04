Янчук назвал Мирру Андрееву одной из претенденток на победу на «Ролан Гаррос» — 2026

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева является одной из фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос».

«Андреева сейчас находится в хорошей форме, и вообще она всегда хорошо играет на грунте. В этом сезоне у неё были прекрасные победы, она выиграла турнир в Австрии, дошла до финала в Мадриде. На грунте её умная, комбинационная игра может стать преимуществом, и она заметно добавляет физически. Я думаю, что на «Ролан Гаррос» она будет одним из основных претендентов на победу», – цитирует Янчука ТАСС.

На днях Андреева дошла до финалов турнира WTA-1000 в одиночном и парном разрядах, но проиграла оба матча.