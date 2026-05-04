Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом «тысячника» в Риме

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела тренировку накануне старта женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Рыбакина потренировалась вместе с француженкой Лоис Буассон, занимающей в мировом рейтинге 43-е место.

Турнир в Риме стартует во вторник, 5 мая. Рыбакина начнёт на «тысячнике» выступление в статусе второй сеяной. Её соперницей станет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и одним из квалифаеров.

В текущем сезоне Рыбакина выиграла Australian Open и «пятисотник» в Штутгарте.