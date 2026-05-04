Главная Теннис Новости

Джорджа Мелони отреагировала на уникальное достижение Синнера на «Мастерсах»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала у себя на странице в соцсети пост, где высказалась об уникальном достижении своего соотечественника и первой ракетки мира теннисиста Янника Синнера.

Накануне Синнер выиграл турнир категории «Мастерс» в Мадриде, в финале одолев третью ракетку мира немца Александра Зверева. Это стало пятой подряд победой итальянца на «Мастерсах», чего ранее не делал ни один теннисист.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Пять подряд побед на «Мастерсах». Достижение, ранее не покорявшееся никому. Янник Синнер вновь пишет историю и приносит новую страницу в итальянский спорт», – написала Мелони у себя на странице.

Синнер — новый чемпион Мадрида! Янник выиграл пятый «Мастерс» подряд и вошёл в историю
