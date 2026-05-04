Синнер и Антонелли в третий раз побеждают на турнире и Гран-при в один день

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и его соотечественник, пилот «Мерседеса» итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли в третий раз в текущем году одержали победы на крупных соревнованиях в один день.

Впервые это произошло 15 марта, когда Синнер выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а Антонелли – Гран-при в Китае. Победы спортсменов совпали спустя две недели, 29 марта: Синнер выиграл титул на турнире АТР-1000 в Майами, Антонелли занял первое место на Гран-при Японии. В минувшее воскресенье, 3 мая, Янник Синнер одержал победу в финале «Мастера» в Мадриде, а Антонелли стал лучшим на Гран-при Майами.