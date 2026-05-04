Серена Уильямс посвятила пост Хэмилтону, где рассказала об их дружбе

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала у себя на странице в соцсети пост, где тепло высказалась о дружбе с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. Ранее Уильямс посетила Гран-при Майами, где сфотографировалась с британским автогонщиком.

«Мне понравилось, как я провела время с пилотами «Феррари». Помню, как хотела увидеться с Хэмилтоном, потому что он был потрясающим гонщиком, выигрывавшим Гран-при Великобритании одновременно с тем, как я и Винус побеждали на Уимблдоне. Я чувствовала, что нам нужно встретиться. И мы сделали это. С того момента, кто бы из нас ни выигрывал (что случалось довольно часто), мы праздновали вместе. Более 10 лет вместе, и мы до сих пор близки. Это мой брат», — написала Уильямс.

