Новак Джокович потренировался перед началом «Мастерса» в Риме
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировку перед стартом грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме. Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Мужской «Мастерс» в Риме стартует в среду, 6 мая. Джокович выступит на турнире после двухмесячного перерыва. Последним его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
На турнире в Риме Джокович сыграет в статусе третьего сеяного. Он начнёт «Мастерс» со второго круга, где сразится с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и квалифаером.
