Новак Джокович потренировался перед началом «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировку перед стартом грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме. Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Мужской «Мастерс» в Риме стартует в среду, 6 мая. Джокович выступит на турнире после двухмесячного перерыва. Последним его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу.

На турнире в Риме Джокович сыграет в статусе третьего сеяного. Он начнёт «Мастерс» со второго круга, где сразится с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и квалифаером.