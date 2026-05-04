Стало известно, какой турнир будет последним в карьере Вавринки

Стало известно, на каком турнире текущего сезона 125-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка проведёт последний в карьере матч.

Пресс-служба турнира категории АТР-500 в Базеле опубликовала у себя на странице в соцсети заявление, где сообщается, что теннисист намерен принять участие в «пятисотнике», который стартует 26 октября, и именно на этом домашнем турнире Вавринка закончит карьеру.

Вавринке 41 год. Он является победителем трёх турниров «Большого шлема» и бывшей третьей ракеткой мира. Ранее теннисист заявлял, что сезон-2026 станет для него последним в профессиональной карьере. На предстоящем «Ролан Гаррос» организаторы планируют провести церемонию, посвящённую завершению карьеры швейцарца.