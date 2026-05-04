Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, какой турнир будет последним в карьере Вавринки

Стало известно, какой турнир будет последним в карьере Вавринки
Комментарии

Стало известно, на каком турнире текущего сезона 125-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка проведёт последний в карьере матч.

Пресс-служба турнира категории АТР-500 в Базеле опубликовала у себя на странице в соцсети заявление, где сообщается, что теннисист намерен принять участие в «пятисотнике», который стартует 26 октября, и именно на этом домашнем турнире Вавринка закончит карьеру.

Вавринке 41 год. Он является победителем трёх турниров «Большого шлема» и бывшей третьей ракеткой мира. Ранее теннисист заявлял, что сезон-2026 станет для него последним в профессиональной карьере. На предстоящем «Ролан Гаррос» организаторы планируют провести церемонию, посвящённую завершению карьеры швейцарца.

Материалы по теме
На «Ролан Гаррос» — 2026 проведут церемонии чествования Вавринки, Монфиса и Гарсии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android