Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов рассказал об адаптации перед «Мастерсом» в Риме

Карен Хачанов рассказал об адаптации перед «Мастерсом» в Риме
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал об адаптации по приезде в Рим после «Мастерса» в Мадриде для участия в предстоящем турнире АТР-1000 в столице Италии.

— Карен, как ты добрался из Мадрида? Куда-нибудь успел заехать и давно ли здесь? Как идёт адаптация?
— Да, я думаю, полегче, чем если бы из Москвы летел. Из Мадрида-то. Не так всё сложно — нормально долетели сюда уже в субботу. То есть мы остались в Мадриде, там тренировались, продолжали там заниматься ещё несколько дней — дня три-четыре получается. И затем прилетели сюда. Здесь другие условия, всё равно надо привыкать. После высоты кажется, что мячи тут тяжелее, не летят и всё такое. Так что нужно время для адаптации.

— В Мадриде тренировался прямо на тех же кортах «Каха Махики»?
— Да, и это не вдруг было. Мы прямо решили остаться, с семьёй были — мы жили в квартире. Поэтому куда-то там ещё ехать на пять-шесть дней уже как-то было неохота, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«В Мадриде с сыном попали на футбол. Такой пацанский досуг». Хачанов — перед стартом Рима
Эксклюзив
«В Мадриде с сыном попали на футбол. Такой пацанский досуг». Хачанов — перед стартом Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android