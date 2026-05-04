Карен Хачанов рассказал об адаптации перед «Мастерсом» в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал об адаптации по приезде в Рим после «Мастерса» в Мадриде для участия в предстоящем турнире АТР-1000 в столице Италии.

— Карен, как ты добрался из Мадрида? Куда-нибудь успел заехать и давно ли здесь? Как идёт адаптация?

— Да, я думаю, полегче, чем если бы из Москвы летел. Из Мадрида-то. Не так всё сложно — нормально долетели сюда уже в субботу. То есть мы остались в Мадриде, там тренировались, продолжали там заниматься ещё несколько дней — дня три-четыре получается. И затем прилетели сюда. Здесь другие условия, всё равно надо привыкать. После высоты кажется, что мячи тут тяжелее, не летят и всё такое. Так что нужно время для адаптации.

— В Мадриде тренировался прямо на тех же кортах «Каха Махики»?

— Да, и это не вдруг было. Мы прямо решили остаться, с семьёй были — мы жили в квартире. Поэтому куда-то там ещё ехать на пять-шесть дней уже как-то было неохота, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.