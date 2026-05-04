«Можно занести в список любимых». Хачанов — об отношении к «Мастерсу» в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей любви к «Мастерсу» в Риме.

— Турнир в Риме уже столько лет в туре, но, наверное, ты всё равно с каким-то особенным ощущением сюда приезжаешь обычно?

— Рим я очень люблю. И сам турнир реально один из моих… Можно прямо сказать — занести в список любимых. Люблю город очень. Супруга тоже любит город, да и детям в том году очень тут понравилось. Так что здесь, в принципе, классно организован турнир. Ну а корты оставляют желать лучшего, реально. Это если уж совсем «по чесноку» говорить. Но всё остальное здесь просто супер — очень много людей, все любят теннис, детей миллионы везде. Нет, правда, классно. А если погода ещё хорошая, то супер всё (когда мы разговаривали с Кареном в мeдиaзоне, то спрятались под большим навесом от дождя. — Прим. авт.), — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.