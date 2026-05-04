Хачанов — о старшем сыне: теннис ему сам по себе нравится — сама движуха, сама тусовка

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, собирается ли его семья приходить на матчи «Мастерса» в Риме, а также рассказал, насколько его старший сын Давид вовлечён в профессию отца.

— Тебя в Мадриде поддерживала семья, а старший сын на матче, можно сказать, даже свою порцию славы получил, когда прибежал на корт во время раздачи автографов. Тут твоя семья тоже собирается ходить на матчи?

— Посмотрим. Ну конечно, они здесь со мной. И если я играю не очень поздно, то, в принципе, они же — супруга со старшим сыном Давидом — придут. Младший пока ещё всё-таки не высиживает.

— Давид вроде уже в таком возрасте, когда, наверное, воспринимает, что вокруг него происходит, видит, что рядом необычные люди, знаменитые. У него не появляется желание, например, коллекционировать автографы? Ходить и делать селфи с теннисистами.

— Нет. Ему пока это, мне кажется, не очень интересно. Он вообще занимается футболом, баскетболом и хоккеем. Но сейчас как раз будем выбирать — из трёх этих видов спорта. Из того, что ему больше нравится. А теннис ему сам по себе нравится, мне кажется — сама движуха, сама тусовка. Когда он приезжает на турнир, он, наверное, радуется и гордится, видя меня на корте. То есть он хочет играть в теннис, только когда мы на турнирах. А так, мне кажется, он же уже попробовал поиграть, и ему было немножко скучно, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.