Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль опубликовал пост по итогам Гран-при Майами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал у себя на странице в соцсети пост по итогам четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами. Надаль лично присутствовал на минувших соревнованиях в США.

Фото: F1

«Спасибо, Формула-1! Это было весело», — подписал Надаль фото, на котором запечатлён с финишным чёрно-белым флагом.

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

