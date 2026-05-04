Главная Теннис Новости

Хачанов рассказал о посещении полуфинала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом»

Хачанов рассказал о посещении полуфинала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом»
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как со старшим сыном Давидом посетил матч полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

— Вы застали развязку чемпионата Италии по футболу? «Интер» за три тура до конца досрочно завоевал скудетто. Где-то вам попались сумасшедшие фанаты? Понятно, что большинство из них в Милане…
— А мы приехали в Рим в субботу, и что-то ничего такого особо не было. Никакой движухи не заметил.

— Давид вообще за какие-то футбольные клубы болеет, переживает?
— Например? Да тоже нет такого, что прямо следит за клубами. Я больше ему что-то рассказываю. Мы, кстати, как раз смогли сходить на матч «Атлетико» (Мадрид) с «Арсеналом». У нас так получилось, что мы как раз остались в Мадриде. Всё было классно, ему понравилась вообще сама атмосфера там на стадионе. Он со мной там два раза был на футболе, то есть такое более, не знаю как точно сказать, отцовский такой, пацанский досуг. Ему это очень понравилось. Я бы с ним и на баскетбол сходил, если было бы время. Тут уже смотря, где мы.

— Даниил Медведев вроде тоже собирался на тот полуфинал Лиги чемпионов, если проиграет сам перед этим матчем.
— Да, он вроде тоже был. Мы с ним по отдельности, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«В Мадриде с сыном попали на футбол. Такой пацанский досуг». Хачанов — перед стартом Рима
