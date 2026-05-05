«Сейчас этот парень на другом уровне». Фонсека — о Синнере

«Сейчас этот парень на другом уровне». Фонсека — о Синнере
29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался об уровне игры лидера мирового тенниса итальянца Янника Синнера, накануне выигравшего пятый подряд турнир категории «Мастерс».

«Янник — как и Карлос [Алькарас], но он сейчас травмирован, — играет просто невероятно. Пять «Мастерсов» подряд… В это трудно поверить. Посмотрим, что он покажет в Риме, но сейчас этот парень на другом уровне», — сказал Фонсека в видео Sky Sport Italia.

Победа Синнера на «Мастерсе» в Мадриде, где в финале он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия), стала уникальным достижением — ранее никто из теннисистов не выигрывал пять турниров категории АТР-1000 подряд.

