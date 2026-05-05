Карен Хачанов ответил, смотрит ли матчи, в которых определяется его соперник на турнирах

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который начнёт своё выступление на «Мастерсе» в Риме со второго круга, рассказал, следит ли во время турниров за матчами, где определяется его будущий соперник.

— Хотел спросить по сетке Рима. Твой первый соперник определится в матче Уго Карабельи — Шевченко. Что про каждого скажешь? Как обычно происходит, если ты уже находишься в следующем круге, а твои соперники ещё не сыграли? Ты смотришь матч или кто-то из твоей команды?

— Конечно, я могу посмотреть, если, опять же, не будут тренироваться в это время. Ну или тренер. Но всё равно он 100% пересматривает. Плюс и с одним, и с другим я уже играл в этом году. Конечно, там были другие условия. С одним я вообще всего пару недель назад играл (проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи в Барселоне. — Прим. «Чемпионата»), с другим мы играли на другом покрытии — я имею в виду Шевченко (Карен победил в Дубае. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому, опять же, посмотрим, буду смотреть матч. Но тут я больше, наверное, сейчас фокусируюсь на себе, на том, что мне надо делать, чтобы набирать форму и ощущения, уверенность в ударах. Так что, наверное, я сейчас больше фокусируюсь на себе, нежели на том, против кого я буду играть, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.