«Его должны обыгрывать более молодые». Хачанов — о возможности Джоковича выиграть 25-й ТБШ

15-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о перспективах четвёртого номера рейтинга 38-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

— В теории Джокович и 25-й «Шлем» — это фантастика?

— А это бессмысленно обсуждать. Ну а почему фантастика? Вот же он играл финал Австралии. Или, допустим, в прошлом году он играл во всех четырёх полуфиналах «Шлемов» и проиграл только Синнеру и Алькарасу. То есть для него, получается, сейчас это главные соперники — эти двое. По сути, если смотреть по статистике, то, конечно, может быть всё что угодно. Все на него настраиваются, и я всё равно считаю, что его, тихо-тихо не то чтобы обязаны, но должны обыгрывать более молодые ребята. Но он им говорит обратное, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Мужской «Мастерс» в Риме стартует в среду, 6 мая. Джокович выступит на турнире после двухмесячного перерыва. Последним его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу.