«Я не суеверный в этом плане». Карен Хачанов – перед предстоящим турниром в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, смотрит ли он сетку турниров, на которых ему предстоит выступить.

— Смотришь ли обычно по сетке немного вперёд — на несколько кругов? Или, например, принципиально не хочешь знать, что там недалеко в сетке происходит?
— Да как получится, если честно. Я не суеверный в этом плане — могу смотреть, могу не смотреть. То есть даже если я узнаю, мне это никак не поменяет мой настрой, или там буду как-то волноваться, или буду бояться, или буду знать, что что-то там в сетке «открывается». Это же всегда происходит, поэтому я уже к этому, как мне кажется, достаточно ровно отношусь. Здесь я даже не смотрел сетку. Мне просто сказали сейчас это только на корте, я и спросил у тренера, потому что даже не знал, что сетка уже вышла. Он мне об этом сказал, ну я и спросил, с кем играю. Он говорит: «Играешь с тем или с тем». И я ещё даже не смотрел, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Турнир в Риме пройдёт с 6 по 17 мая 2026 года.

